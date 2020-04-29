За последние сутки в Беларуси зафиксировано почти 1000 подтвержденных случаев заражений коронавирусом.

Об этом сообщает беларусское издание TUT.by.

Уточняется, что за сутки в стране были инфицированы коронавирусом 973 человека.

Отмечается, что такое количество заболевших за одни сутки является рекордным для страны с самого начала эпидемии.

В целом в Беларуси заражены уже 13 181 человек.

При этом сообщается, что в стране вылечились от COVID-19 2072 человека, а умерли за весь период эпидемии 84 человека.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против ношения масок детьми в школах, назвав это “несусветной глупостью”.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что от коронавируса помогают водка, сауна и трактор.