Об этом сообщает беларусское издание TUT.by.
Уточняется, что за сутки в стране были инфицированы коронавирусом 973 человека.
Отмечается, что такое количество заболевших за одни сутки является рекордным для страны с самого начала эпидемии.
В целом в Беларуси заражены уже 13 181 человек.
При этом сообщается, что в стране вылечились от COVID-19 2072 человека, а умерли за весь период эпидемии 84 человека.
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