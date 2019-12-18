В Беларуси задержали организатора акций против интеграции с РФ

Об этом сообщила его супруга Ольга Северинец, передает “Радыё Свабода”.

По словам супруги активиста, они регулярно поддерживали связь для того, чтобы она могла убедиться, что за Павлом не ведется слежка. Однако спустя несколько минут после очередного такого звонка активист снова вышел на связь и сообщил, что его “скрутили” бойцы ОМОНа. Позднее телефон Павла отключился.

При этом накануне оппозиция анонсировала очередную акцию против интеграционных соглашений между Беларусью и Россией. Она должна была пройти 20-21 декабря.

Также, по информации журналистов, правоохранители вызывали для составления протокола об участии в несогласованных протестных акциях несколько десятков человек. Задержанного куратора акций Северинца среди них не было.