Об этом сообщает беларусское издание “Наша Ніва”.
Уточняется, что жертвой вируса стал актер Национального театра Виктор Дашкевич, которому было 75 лет. Он умер в ночь на 31-ое марта.
Отмечается, что Дашкевич был госпитализирован больше недели назад вместе с женой.
Первоначально тест показал отрицательный результат на коронавирус, однако после повторного тестирования наличие COVID-19 было подтверждено.
При этом жена умершего была выписана с больницы 26-го марта.
Также сообщается, что актер в последнее время заграницу не ездил.
На данный момент в Беларуси зафиксировано уже 152 подтвержденных случая коронавируса.
- В Киеве за сутки были подтверждены 5 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших есть женщина-медик. Всего в столице 107 больных коронавирусом.
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