В Беларуси умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает беларусское издание “Наша Ніва”.

Уточняется, что жертвой вируса стал актер Национального театра Виктор Дашкевич, которому было 75 лет. Он умер в ночь на 31-ое марта.

Отмечается, что Дашкевич был госпитализирован больше недели назад вместе с женой.

Первоначально тест показал отрицательный результат на коронавирус, однако после повторного тестирования наличие COVID-19 было подтверждено.

При этом жена умершего была выписана с больницы 26-го марта.

Также сообщается, что актер в последнее время заграницу не ездил.

На данный момент в Беларуси зафиксировано уже 152 подтвержденных случая коронавируса.