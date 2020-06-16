С начала эпидемии в Беларуси зафиксировано уже больше 55 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает беларусское агентство “БЕЛТА”.

“В Беларуси зарегистрировано 55 369 человек с положительным тестом на COVID-19”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что за последние сутки в стране было зафиксировано 689 новых случаев заражения коронавирусом.

По информации министерства здравоохранения, за все время эпидемии в Беларуси умерли от коронавируса всего 318 пациентов. При этом уже выздоровели 31 273 человека.

В целом за все время в Беларуси было проведено 760 549 тестов на коронавирус.