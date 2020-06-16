Об этом сообщает беларусское агентство “БЕЛТА”.
“В Беларуси зарегистрировано 55 369 человек с положительным тестом на COVID-19”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что за последние сутки в стране было зафиксировано 689 новых случаев заражения коронавирусом.
По информации министерства здравоохранения, за все время эпидемии в Беларуси умерли от коронавируса всего 318 пациентов. При этом уже выздоровели 31 273 человека.
В целом за все время в Беларуси было проведено 760 549 тестов на коронавирус.
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