Об этом сообщает издание The Guardian.

Инцидент произошел 17 мая в больнице “Сен-Пьер”, куда приехала Вильмес, чтобы посетить медучреждение и пообщаться с медиками.

В ожидании премьера около 100 сотрудников, от административного персонала до уборщиков, выстроились по обе стороны подъездной дороги, а по мере приближения кортежа поочередно поворачивались спинами к машине, в которой ехала Вильмес.

В профсоюзе врачей пояснили, что медработники сделали это в знак недовольства решениями властей в условиях пандемии, в частности, распоряжением об обязательной сверхурочной работе медиков при недостаточной финансовой поддержке.

“Политики постоянно отворачиваются от нас, когда мы просим о помощи”, — заявила одна из медсестер, отметив, что в настоящее время больницы испытывают острую нехватку персонала.

Doctors and nurses have turned their backs on Belgium’s prime minister in a silent protest.

Sophie Wilmes arrived to a deafening silence at a hospital, as staff are see turning away.

For the latest on #COVID19, visit: https://t.co/J7EA4zCx3N pic.twitter.com/2TNMvcPrC0

— Global Analytica (@AnalyticaGlobal) May 17, 2020