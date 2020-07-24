Об этом сообщает Le Soir.

Такое решение принято Национальным советом безопасности.

Начиная с этой субботы маски будут обязательны во время пребывания на рынках, “блошиных рынках”, ярмарках, торговых улицах и всех местах с большим скоплением людей.

Также маски будут обязательными во время передвижения по заведениям общественного питания.

Кроме того, гостям ресторанов и кафе на входе придется оставлять свои контактные данные для связи с ними в случае обнаружения вспышки заболевания.