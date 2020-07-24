Об этом сообщает Le Soir.
Такое решение принято Национальным советом безопасности.
Начиная с этой субботы маски будут обязательны во время пребывания на рынках, “блошиных рынках”, ярмарках, торговых улицах и всех местах с большим скоплением людей.
Также маски будут обязательными во время передвижения по заведениям общественного питания.
Кроме того, гостям ресторанов и кафе на входе придется оставлять свои контактные данные для связи с ними в случае обнаружения вспышки заболевания.
- Во Франции вводят масочный режим в публичных закрытых помещениях.