Об этом сообщает местное издание The Brussels Times.
33 новых случая смерти (40%) произошли во Фландрии, 35 (43%) в Валлонии и 14 (17%) в Брюсселе.
В целом, в Бельгии вследствие заражения коронавирусом умерли 7765 человек.
За последние сутки лабораторно подтвердили 485 случаев заражения. Общее количество заражений в стране составило 49,5 тысячи граждан.
Вследствие заражения за последние сутки госпитализировали 128 пациентов. 319 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.
На данный момент в медучреждениях Бельгии остаются 3 тысячи 11 пациентов с COVID-19. 689 из них – в отделениях интенсивной терапии.
По словам кризисного центра, количество подтвержденных случаев заражения все еще увеличивается. Количество новых госпитализаций стабилизируется, но остается довольно высоким.
- Правительство Бельгии утвердило план по выходу страны из карантина в связи с эпидемией коронавируса. С 4 мая ограничения начнут отменять в три этапа.