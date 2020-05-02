В Бельгии за прошедшие сутки умерли 82 пациента вследствие заражения коронавирусом COVID-19. Это наименьшее количество смертей с 26 марта.

Об этом сообщает местное издание The Brussels Times.

33 новых случая смерти (40%) произошли во Фландрии, 35 (43%) в Валлонии и 14 (17%) в Брюсселе.

В целом, в Бельгии вследствие заражения коронавирусом умерли 7765 человек.

За последние сутки лабораторно подтвердили 485 случаев заражения. Общее количество заражений в стране составило 49,5 тысячи граждан.

Вследствие заражения за последние сутки госпитализировали 128 пациентов. 319 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

На данный момент в медучреждениях Бельгии остаются 3 тысячи 11 пациентов с COVID-19. 689 из них – в отделениях интенсивной терапии.

По словам кризисного центра, количество подтвержденных случаев заражения все еще увеличивается. Количество новых госпитализаций стабилизируется, но остается довольно высоким.