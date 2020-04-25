В апреле фельдшеры скорой помощи в городе Белая Церковь (Киевская область) не получили обещанные доплаты в размере 300% от зарплат, потому готовы массово писать заявления об увольнении.

Об этом идет речь в сюжете местного телеканала “Крокус”.

Руководитель станции медицинской помощи Дмитрий Сурмачевский рассказал, что медработники работают практически круглосуточно, а за это получают зарплаты в районе 6,5 тысяч гривен.

В городе и близлежащих селах, при населении 330 тысяч человек, работают девять машин скорой.

Получив расчетные платежки, 70% медработников станции скорой помощи в городе заявили о готовности написать заявления об увольнении. Об этом рассказал один из фельдшеров по имени Вадим.

Если массовое увольнение таки произойдет, то работать смогут не больше двух машин.

Местный депутат уверяет, что проблема не в государстве, где пообещали надбавки в размере 300% от окладов, и не выплатили их. Он уверяет, что деньги пришли в область, но “застряли” где-то, или их решили перераспределить на какие-то другие нужды.

Медработники станции рассказали, что те, кто хотят уволиться, готовы идти работать на автомойку или в супермаркет, где при 8-часовой нагрузке можно заработать от 8 до 10 тысяч гривен.

В профсоюзе городских медиков заявили, что обещанные от Правительства надбавки – это фикция. Также глава профсоюза отметил, что у него на столе уже есть сто заявлений об увольнении.