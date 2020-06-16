Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
После этого он сбежал с места происшествия. Травмированного ребенка под подъездом обнаружили местные жители. Его госпитализировали в реанимационное отделение.
“Установлено, что мужчина и женщина поругались из-за воспитания ее маленьких детей. Мальчика, который мешал “хозяину” смотреть фильм, отчим бросил прямо в окно”, – говорится в сообщении.
Фото: Нацполиция
Отмечается, что мужчина и женщина употребляли перед этим алкоголь.
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