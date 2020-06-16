В Белой Церкви Киевской области мужчина во время конфликта со своей сожительницей бросил из окна первого этажа ее пятилетнего сына.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

После этого он сбежал с места происшествия. Травмированного ребенка под подъездом обнаружили местные жители. Его госпитализировали в реанимационное отделение.

“Установлено, что мужчина и женщина поругались из-за воспитания ее маленьких детей. Мальчика, который мешал “хозяину” смотреть фильм, отчим бросил прямо в окно”, – говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

Отмечается, что мужчина и женщина употребляли перед этим алкоголь.