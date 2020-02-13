Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

“Есть известная европейская практика расположения аэропортов на небольшом расстоянии от столицы, которые обслуживают лоукосты. Наш первый аэропорт “Белая Церковь” получит статус международного и привлечет новые авиакомпании. Уже в этом году мы разрабатываем соответствующую документацию, а также планируем ускорить превращение этого аэропорта в международный”, – сказал Алексей Чернышев.

По словам главы ОГА, в аэропорту планируется строительство грузового и пассажирского терминалов.

“Рядом с аэропортом – железная дорога, это создаст уникальный комфортный хаб для перевозчиков. Мы ожидаем, что это положительно повлияет на развитие туризма и экономики Украины”, – заявил Чернышев.

Напомним, что ранее в компании Ryanair заявляли о намерении на протяжении 2020 года открыть 18 новых маршрутов из Украины, увеличив текущий пассажиропоток на 33%.

Также в середине октября 2019 года ирландский лоукостер объявил о запуске рейса из Херсона в Краков.