Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.
“Есть известная европейская практика расположения аэропортов на небольшом расстоянии от столицы, которые обслуживают лоукосты. Наш первый аэропорт “Белая Церковь” получит статус международного и привлечет новые авиакомпании. Уже в этом году мы разрабатываем соответствующую документацию, а также планируем ускорить превращение этого аэропорта в международный”, – сказал Алексей Чернышев.
По словам главы ОГА, в аэропорту планируется строительство грузового и пассажирского терминалов.
“Рядом с аэропортом – железная дорога, это создаст уникальный комфортный хаб для перевозчиков. Мы ожидаем, что это положительно повлияет на развитие туризма и экономики Украины”, – заявил Чернышев.
Напомним, что ранее в компании Ryanair заявляли о намерении на протяжении 2020 года открыть 18 новых маршрутов из Украины, увеличив текущий пассажиропоток на 33%.
Также в середине октября 2019 года ирландский лоукостер объявил о запуске рейса из Херсона в Краков.
- Венгерский лоукостер Wizz Air запустит сразу 6 рейсов в города Европы из Запорожья.
- Лоукост-авиакомпания Wizz Air в начале ноября 2019 года вернется в аэропорт Одесса и запустит шесть новых рейсов в города Германии, Польши, Венгрии и Словакии.