В городе Белая Церковь полицейские обнаружили взрывчатку в подвале пятиэтажного дома.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

“Опасную находку обнаружили в подвале новоселы 5-этажного дома. По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю. На месте происшествия работают полицейские, спасатели. Работники аварийной службы газа отключили поставки голубого топлива”, – сказано в сообщении.

Для того, чтобы обезопасить людей, полицейские провели эвакуацию почти двухсот жителей 70-квартирного дома.

В полиции просят граждан отнестись к временным неудобствам с пониманием.