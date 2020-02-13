Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.
“Опасную находку обнаружили в подвале новоселы 5-этажного дома. По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю. На месте происшествия работают полицейские, спасатели. Работники аварийной службы газа отключили поставки голубого топлива”, – сказано в сообщении.
Для того, чтобы обезопасить людей, полицейские провели эвакуацию почти двухсот жителей 70-квартирного дома.
В полиции просят граждан отнестись к временным неудобствам с пониманием.
- Ранее бывший военнослужащий Алексей Белько заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения. Бойцы спецподразделений КОРД и “Альфа” задержали его.
- Позже были опубликовано видео задержания и допроса злоумышленника.