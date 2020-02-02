В Белом доме блокируют полную публикацию писем о задержке помощи Украине

Об этом сообщает Центр общественной добропорядочности США.
Члены общественной организации добились получения этой информации через суд, ссылаясь на Акт о свободе информации. В декабре 2019 года Министерство юстиции США опубликовало на требование Центра письма американских чиновников, которые касались задержки военной помощи, но они были сильно отредактированы. Значительная часть информации была закрашенная черным цветом.
Минюст объяснил предоставление документов в такой форме “президентской привилегией”, позволяющей Белому дому не публиковать информацию о “внутренних дискуссиях” в администрации Дональда Трампа даже по требованию суда.
Однако в организации утверждают, что письма не могут быть привилегированными, потому что информация в них касается действий Трампа, которые были признаны незаконными, и настаивают на публикации оригинальных писем.
Отмечается, что Центр добропорядочности опубликует юридическую позицию относительно переписки уже 14 февраля.
Напомним, ранее была опубликована полная стенограмма разговора Президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, во время которого шла речь о расследовании “дела Байдена” — производства, касающегося компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Хантер Байден. Из-за этого разговора Трампу грозит импичмент.
Белый дом заявил демократам, что не будет выполнять требования относительно предоставления документов и свидетельствования в деле об импичменте президента Дональда Трампа.
- 13 ноября Палата представителей Конгресса США начала публичные слушания по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу.
- Во время открытых слушаний американский политик-демократ и член Конгресса Питер Уэлч предложил президенту США Дональду Трампу дать показания.
- В свою очередь Дональд Трамп записал видеообращение к американцам, в котором заявил, что дело о его возможном импичменте – самое крупное мошенничество в истории страны.