В Белом доме блокируют полную публикацию писем о задержке помощи Украине

Об этом сообщает Центр общественной добропорядочности США.

Члены общественной организации добились получения этой информации через суд, ссылаясь на Акт о свободе информации. В декабре 2019 года Министерство юстиции США опубликовало на требование Центра письма американских чиновников, которые касались задержки военной помощи, но они были сильно отредактированы. Значительная часть информации была закрашенная черным цветом.

Минюст объяснил предоставление документов в такой форме “президентской привилегией”, позволяющей Белому дому не публиковать информацию о “внутренних дискуссиях” в администрации Дональда Трампа даже по требованию суда.

Однако в организации утверждают, что письма не могут быть привилегированными, потому что информация в них касается действий Трампа, которые были признаны незаконными, и настаивают на публикации оригинальных писем.

Отмечается, что Центр добропорядочности опубликует юридическую позицию относительно переписки уже 14 февраля.