Об этом сообщает газета The Washington Post.
Соответствующую информацию сообщил представитель административно-финансового управления Белого дома, поясняя детали программы помощи по линии Государственного департамента.
Ранее в Белом доме рассматривали возможность сократить размер помощи Украине на 20 миллионов долларов. При этом, Конгресс такое предложение отверг, предоставив Украине помощь в размере 115 миллионов долларов.
Бюджетная заявка будет опубликована 10 февраля 2021 года.
Ожидается, что инициатива Пентагона по содействию безопасности в Украине также останется на нынешнем уровне в 250 миллионов долларов.
Напомним, в конце августа стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по вопросам национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. В сентябре в США разблокировали программу военной помощи Украине, которая предусматривает выделение $391,5 млн для закупки вооружения и военной техники.
10 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа в деле о его импичменте. Так американского лидера обвиняют в злоупотреблении властью. Речь идет о задержке военной помощи Украине и давлении на Президента Владимира Зеленского с целью начать расследование против сына возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена. Также Трамп обвиняется в препятствовании работе Конгресса во время расследования его действий в отношении Украины.
- На днях глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Министерство обороны США готовится предоставить следующий транш военной помощи Украине.