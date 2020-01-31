В администрации американского президента Дональда Трампа заявили, что не планируют уменьшать размер военной помощи Украине в следующем бюджетном году.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

Соответствующую информацию сообщил представитель административно-финансового управления Белого дома, поясняя детали программы помощи по линии Государственного департамента.

Ранее в Белом доме рассматривали возможность сократить размер помощи Украине на 20 миллионов долларов. При этом, Конгресс такое предложение отверг, предоставив Украине помощь в размере 115 миллионов долларов.

Бюджетная заявка будет опубликована 10 февраля 2021 года.

Ожидается, что инициатива Пентагона по содействию безопасности в Украине также останется на нынешнем уровне в 250 миллионов долларов.

Напомним, в конце августа стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по вопросам национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. В сентябре в США разблокировали программу военной помощи Украине, которая предусматривает выделение $391,5 млн для закупки вооружения и военной техники.

10 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа в деле о его импичменте. Так американского лидера обвиняют в злоупотреблении властью. Речь идет о задержке военной помощи Украине и давлении на Президента Владимира Зеленского с целью начать расследование против сына возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена. Также Трамп обвиняется в препятствовании работе Конгресса во время расследования его действий в отношении Украины.