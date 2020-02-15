Соответствующее заявление разместили на сайте президентской администрации.

В документе сказано, что авиаудар был ответной реакцией на те атаки, которые иранские военные совершали в отношении американских военнослужащих.

Еще одна цель – сдерживание возможных нападений в будущем.

“Цель операции заключалась в защите военнослужащих США, сдерживании Ирана от осуществления или содействия дальнейшим атакам против сил и интересов США, подрыв способности Ирана и поддерживаемых подразделением “Аль-Кудс” боевиков совершать нападения и прекращения стратегической эскалации атак с иранской стороны”, – сказано в тексте заявления.

В ночь на 8 января военные Ирана на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов. Операция была проведена в то же ночное время, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада, убив его.

Ранее в Пентагоне заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.