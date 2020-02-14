На работу в Белый дом возвращается скандальная помощница президента Дональда Трампа Хоуп Хикс, которую уволили в связи с расследованием "российского дела".

Об этом сообщает американское издание The Hill.

Изначально Хикс работала директором по коммуникациям Белого дома и сотрудничала с Трампом еще с 2015 года, когда возглавляла пресс-службу его избирательной кампании.

В связи со слушаниями по так называемому “российскому делу” Хикс приняла решение уйти в отставку.

В октябре 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер решил поговорить с Хикс в рамках “российского дела”.

Чиновницу называли “переводчицей” Трампа, поскольку она понимала, что именно президент имеет в виду и умело доносила это журналистам. На слушаниях в Конгрессе в 2018 году она подтвердила, что работала с журналистами, но на многие вопросы, касающиеся расследования, отвечать отказалась. Поскольку ее действия вызвали волну критики со стороны демократов, она решила подать в отставку.

Перед уходом Хикс заявила, что иногда не говорила президенту Трампу всю правду “ради общего блага”.

В Белый дом она вернется уже в начале марта. Ожидается, что Хикс получит должность старшего советником зятя Трампа Джареда Кушнера.

Накануне Хикс работала исполнительным вице-президентом по коммуникациям компании Fox.