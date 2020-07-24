Об этом сообщили в пресс-службе Бердянского городского совета.
“Сегодня во второй половине дня поступили результаты ПЦР-исследования, которые подтвердили заболевания коронавирусной болезнью у воспитательницы детского сада №20 “Красная шапочка” – говорится в сообщении.
С 24 июля заведение временно не будет работать. Восстановление работы сада запланировано ориентировочно через две недели.
- Ранее сообщалось, что в курортном городе Бердянске Запорожской области усилят карантин из-за вспышки коронавируса в санатории.