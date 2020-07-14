В Бердянске полицейские задержали мужчину, который пьяным стрелял по детям из окна.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

По информации правоохранителей, 48-летнему мужчине не понравилось, что на детской площадке кричат дети и он решил их “напугать”. При этом мужчина начал стрелять в сторону несовершеннолетних из травматического пистолета.

Следственно-оперативной группой, которая выехала на место событий, был обнаружен в квартире у мужчины пистолет-пулемет “МП-40”, стартовый пистолет “Берета”, а также патроны, гранаты, сигнальные ракеты и мины.

Сообщается, что мужчина являлся участником АТО, откуда и привез соответствующие боеприпасы. Полицейские доставили изъятое на экспертизу.

По данному делу правоохранителями открыты производства по статьям “хулиганство” и “незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществам”.