В Бердянске Запорожской области до конца января на карантин закрыты все школы и детские сады.

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Детские учреждения в Бердянске закрыты на карантин до 31 января из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ.

Кроме того, в результате роста заболевания вирусными инфекциями приостановлена работа 51 класса в 27 школах области, из которых 23 учебных заведения Запорожья, а также школы Васильевского, Вольнянского, Запорожского и Черниговского районов.

Добавим, что по области также закрыты на карантин еще четыре школы, а именно Тимошевская, Молочанская, Новоалексеевская и Владивская.

По данным лабораторного центра, в школах области отсутствует 8,4% учеников, из них 6,3% учеников по причине заболеваемости ОРВИ.