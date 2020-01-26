Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
Детские учреждения в Бердянске закрыты на карантин до 31 января из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ.
Кроме того, в результате роста заболевания вирусными инфекциями приостановлена работа 51 класса в 27 школах области, из которых 23 учебных заведения Запорожья, а также школы Васильевского, Вольнянского, Запорожского и Черниговского районов.
Добавим, что по области также закрыты на карантин еще четыре школы, а именно Тимошевская, Молочанская, Новоалексеевская и Владивская.
По данным лабораторного центра, в школах области отсутствует 8,4% учеников, из них 6,3% учеников по причине заболеваемости ОРВИ.
- 8 января в Украине 55-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью на десятый день болезни, умерла от осложнений гриппа.