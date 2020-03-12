Об этом сообщает итальянское издание Corriera Della Serra.
“Бергамо находится в неподвижном состоянии, больше нет движения, улицы пусты и немногие прохожие все чаще носят маски с фильтром. Один из торговых центров кажется заброшенным и многие магазины также рано закрылись из-за новых указов”, – сказано в материале.
В статье утверждается, что морга городского кладбища Бергамо уже не хватает для размещения тел жертв коронавируса. При этом тела умерших временно размещают в местном храме.
Также сообщается, что на данный момент в городе умирает 20 человек в день.
“Больше нет туристов из Испании или из Восточной Европы, просто большая пустота”, – говорится в статье.
Утверждается, что причиной столь динамичного распространения коронавируса в итальянской провинции является то, что местные работники сферы здравоохранения недооценили симптомы у некоторых пациентов еще в конце февраля.
- Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами. Так, принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.