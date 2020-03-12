В итальянском Бергамо, что в Ломбардии, за 18 дней от китайского атипичного коронавируса умерли 142 человека.

Об этом сообщает итальянское издание Corriera Della Serra.

“Бергамо находится в неподвижном состоянии, больше нет движения, улицы пусты и немногие прохожие все чаще носят маски с фильтром. Один из торговых центров кажется заброшенным и многие магазины также рано закрылись из-за новых указов”, – сказано в материале.

В статье утверждается, что морга городского кладбища Бергамо уже не хватает для размещения тел жертв коронавируса. При этом тела умерших временно размещают в местном храме.

Также сообщается, что на данный момент в городе умирает 20 человек в день.

“Больше нет туристов из Испании или из Восточной Европы, просто большая пустота”, – говорится в статье.

Утверждается, что причиной столь динамичного распространения коронавируса в итальянской провинции является то, что местные работники сферы здравоохранения недооценили симптомы у некоторых пациентов еще в конце февраля.