Об этом сообщает международное издание The Local.
Сенат Берлина в настоящее время разрабатывает правила и штрафы за их нарушение.
Строгие ограничения действуют в Берлине чуть более недели. Они предусматривают, что люди должны оставаться дома и выходить на улицу только в случае экстренной необходимости, например, чтобы совершить необходимые покупки, посетить врача, выполнить необходимую работу или заняться спортом.
Полиция в Берлине следит за ситуацией и ежедневно регистрирует десятки случаев нарушения запретов. Однако до сих пор штрафная система за нарушение карантина отсутствовала.
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