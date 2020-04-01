Местное правительство в Берлине будет штрафовать людей, которые игнорируют карантинные ограничения в связи с COVID-19.

Об этом сообщает международное издание The Local.

Сенат Берлина в настоящее время разрабатывает правила и штрафы за их нарушение.

Строгие ограничения действуют в Берлине чуть более недели. Они предусматривают, что люди должны оставаться дома и выходить на улицу только в случае экстренной необходимости, например, чтобы совершить необходимые покупки, посетить врача, выполнить необходимую работу или заняться спортом.

Полиция в Берлине следит за ситуацией и ежедневно регистрирует десятки случаев нарушения запретов. Однако до сих пор штрафная система за нарушение карантина отсутствовала.