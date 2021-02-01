О том, как это работает, рассказал журналист издания Engadget Крис Веласко.
Обновление позволяет пользователям разблокировать свои iPhone через Face ID даже в маске. Однако воспользоваться этим смогут только владельцы Apple Watch.
Пока сами часы уже разблокированы, пользователю просто нужно посмотреть на свой iPhone как обычно. В это время часы завибрируют, что будет означать, что разблокирование произошло.
Эту функцию необходимо включать вручную. Работает она исключительно для разблокировки телефона (заблокировать iPhone через Apple Watch также можно).
Однако, к примеру, подтвердить таким образом покупку в App Store, невозможно — маску придется снять.
- Напомним, это не первая попытка Apple приспособить процесс разблокировки iPhone через Face ID к условиям пандемии коронавируса, когда пользователи вынуждены много времени проводить в защитных масках.
- В мае 2020 iOS получила обновление, которое позволило Face ID распознавать маску на лице пользователя и мгновенно открывать поле для ввода пароля.