О том, как это работает, рассказал журналист издания Engadget Крис Веласко.

Обновление позволяет пользователям разблокировать свои iPhone через Face ID даже в маске. Однако воспользоваться этим смогут только владельцы Apple Watch.

Пока сами часы уже разблокированы, пользователю просто нужно посмотреть на свой iPhone как обычно. В это время часы завибрируют, что будет означать, что разблокирование произошло.

Эту функцию необходимо включать вручную. Работает она исключительно для разблокировки телефона (заблокировать iPhone через Apple Watch также можно).

Однако, к примеру, подтвердить таким образом покупку в App Store, невозможно — маску придется снять.