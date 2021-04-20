Про це повідомляє The New York Times.

За попередньою інформацією, одна з програм почне приймати заявки на виплату фінансової допомоги малому бізнесу вже наприкінці цього тижня. Грантовий фонд становить 16 мільярдів доларів для компаній, які займаються організацією та проведенням “живих заходів”, на кшталт театрів та караоке.

Програма допомоги малому бізнесу, який має працювати в закритих приміщеннях (ресторани, кафе, бари) мала розпочатися два тижні тому.

Однак в суботу було оновлено інформацію про виділення 28,6 мільярда доларів на допомогу бізнесу, діяльність якого зазнала фінансових збитків внаслідок локдауну через пандемію коронавірусу. Зокрема, ці збитки пов’язані з орендою, закупівлею харчових продуктів тощо.

Протягом семи днів систему тестуватимуть і якщо все пройде успішно — повідомлять представникам малого бізнесу про можливість отримати федеральну допомогу.

Коли конкретно запрацює хоча б одна з двох зазначених програм — невідомо.

Обидні програми надають можливість представникам малого бізнесу отримати гранти розміром до 10 мільйонів доларів для отримання компенсації частки втрат у зв’язку з пандемією.

Однак критики програм кажуть про те, що коли федеральний уряд побачить реальні цифри збитків, які охопили зазначені компанії за час епідемії коронавірусу, то доведеться розставляти пріоритеті та обирати лише деякі проєкти, які зможуть отримати допомогу. Аби отримати хоча б частину компенсації – варто подавати заявку в перший день роботи програми.

Кошти за цими двома програмами мають виплачувати до кінця травня. Однак експерти вважають, що закінчаться вони значно швидше.