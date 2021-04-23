Президент США Джо Байден у червні здійснить перший закордонний візит. Він полетить до Великої Британії, а потім — до Бельгії.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Заплановано, що Байден братиме участь у саміті G7 в Корнуолі (Британія) з 11 по 13 червня. Американський лідер проведе кілька двосторонніх зустрічей з лідерами G7, зокрема з головою британського уряду Борисом Джонсоном.

Після цього Байден поїде до Брюсселя (Бельгія) Там він братиме участь в саміті НАТО (14 червня). Заплановано кілька зустрічей з представниками країн-членів альянсу.

Також Байден відвідає саміт США-ЄС.