Під час телефонної розмови американського президента Джо Байдена із російським колегою Володимиром Путіним США була ціль вказати на те, що РФ відповість за свої неправомірні дії.

Про це сказала прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Вона нагадала, що під час розмови Байден запропонував Путіну обговорити теперішні суперечки й знизити градус напруженості біля українського кордону.

“Метою було обговорити той факт, що наслідки для дій російських лідерів за останні кілька місяців точно будуть… Байден також наголосив на тому, що США непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України й занепокоєні щодо агресивної поведінки РФ біля східного кордону”, – сказала Псакі.