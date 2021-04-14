Про це сказала прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
Вона нагадала, що під час розмови Байден запропонував Путіну обговорити теперішні суперечки й знизити градус напруженості біля українського кордону.
“Метою було обговорити той факт, що наслідки для дій російських лідерів за останні кілька місяців точно будуть… Байден також наголосив на тому, що США непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України й занепокоєні щодо агресивної поведінки РФ біля східного кордону”, – сказала Псакі.
- У вівторок, 13 квітня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
- Лідери США та РФ поговорили про ситуацію на сході України та стягування російських військ до кордону.
- “Байден підкреслив непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України. Президент висловив нашу стурбованість з приводу раптового нарощування російських військових в окупованому Криму та на кордонах України та закликав Росію до деескалації напруженості”, – йдеться у заяві Білого дому.
- У пресслужбі Кремля заявили, що розмову ініціювала американська сторона. Наголошується на тому, що президенти обговорили теми, що стосуються обох держав та домовилися про зустріч у третій країні.