Прессекретарка Білого дому Джен Псакі повідомила, що зустріч російського президента Володимира Путіна та лідера США Джо Байдена необхідна задля просування американських інтересів.

Про це вона сказала під час брифінгу.

Псакі пояснила, що під час двосторонньої зустрічі планується обговорити всі питання щодо відносин між країнами.

До цього стало відомо, що зустріч Байдена й Путіна відбудеться в Женеві 16 червня.

Прессекретарка сказала, що США прагнуть відновити стабільні американо-російські відносини. Серед основних питань, які обговорять світові лідери – контроль над озброєнням.

Що стосується України, Псакі сказала, що Байден збирається вкотре заявити про постійну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України. Вона додала, що “тісна співпраця з Україною відповідає незмінній позиції США”.

Планується обговорити з Путіним інцидент в Білорусі, коли уряд країни наказав приземлитися літаку авіакомпанії Ryanair, аби заарештувати білоруського опозиційного активіста в аеропорту.

Псакі пояснила, що сторони не обговорюватимуть питання, в яких мають спільну позицію, а тільки ті, які мають значення для інтересів США та заради просування американського порядку денного.

“Президент Сполучених Штатів не боїться виступити проти наших противників та використати момент особистої дипломатії, аби окреслити межі, які його хвилюють, а також знайти спільні аспекти співпраці й ті, де у нас взаєморозуміння”, – сказала Псакі.

Вона додала, що в Вашингтоні очікують, що в результаті зустрічі вдасться розв’язати всі американо-російські проблеми.

Нагадаємо, що 15 квітня Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації за хакерську атаку SolarWinds та спроби втрутитися в американські президентські вибори. Крім того, президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через загрозу національній безпеці, зумовленій шкідливою іноземною діяльністю уряду Росії.