В разных городах Беларуси люди вышли на "Марш смелых" памяти погибших во время протестов против режима непризнанного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщают TUT.by, белорусская редакция “Радио Свобода” и телеграм-канал NEXTA.

Сегодняшние акции в Беларуси посвящены памяти погибших протестующих – в частности, Романа Бондаренко, который погиб после стычки с неизвестными, пришедшими разорить двор в Минске, известный как “Площадь перемен”.

По информации TUT.by, с самого утра в Минске была замечена колонна техники в Уручье.

Еще до того, как люди собрались на акции, в городе на вход и выход закрыли станции метро “Площадь Победы”, “Октябрьская”, “Площадь Якуба Коласа” и все станции от “Купаловской” до “Кунцевщины” включительно.

Сообщается, что задержания у станции метро “Пушкинская” – места гибели Александра Тарайковского – начались при том, что там не было скопления людей.

“Периодически тут останавливаются микроавтобусы с тонированными стеклами. На холме у гостиницы “Орбита” силовики в черном задержали несколько человек”, – пишет издание.

К 11:30 уже было задержано несколько десятков человек.

Позже там собралось несколько тысяч человек – они скандировали: “Я выхожу”. А в доме “Диадема” в Минске вывесили полотно с именами погибших белорусов.

Как сообщает белорусская редакция “Радио Свобода”, во время разгона на “Пушкинской” против людей применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, люди начали прятаться от силовиков в окрестных дворах и подъездах.

По информации телеграм-канала NEXTA, на “Площади Перемен” – в месте, защищая которое погиб Роман Бондаренко, – люди стояли в сцепке и отгоняли силовиков от мемориала.

На одном из видео слышно, что люди скандируют: “Бог вас видит!”

На акции памяти протестующие собрались и в других городах Беларуси: люди вышли в Бресте, Витебске, Бобруйске, Могилеве, Гродно.

Так, в Бресте женщина растянула баннер “Я выхожу – стреляй”.

В центре Могилева колонна из примерно 70 человек скандировала: “Не забудем, не простим” и “Жыве Беларусь”.

В Минске люди продолжают приходить во двор “Площадь перемен”, несут цветы и свечи в память о Романе Бондаренко.

Независимый правозащитный центр “Вясна” сообщает, что по всей стране на данный момент уже задержаны как минимум 284 человека.