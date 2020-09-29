На улицах белорусских городов начали раздавать бесплатные газеты с призывами к "восстановлению единой страны" и объединению Беларуси и России.

Об этом сообщает белорусское издание “Радыё Свабода”.

Один из читателей издания прислал в редакцию фото такой газеты. Она называется “Национальный курс”. На первой странице — призывы “восстановить единую страну” и бороться “за Родину Беларусь от Бреста до Владивостока”. Наверху можно увидеть ссылки на электронную версию “Национального курса”.

Также там размещена ссылка на политическое объединение “Национально-освободительное движение”. Идеология движения базируется на концепции Евгения Федорова (ссылка на его сайт тоже есть), согласно которой после распада СССР в 1991 году реальная власть в Российской Федерации находится в США, и РФ необходимо избавиться от статуса “колонии”.

С 2015 года НОД присоединился к антимайдановскому движению. Сторонников идеологии можно найти по всей России, а также в Беларуси, Украине, Молдове, Казахстане и некоторых других странах.

Читатели Telegram-канала NEXTA сфотографировали, как происходил процесс раздачи этих газет.

На сайте “Национального курса” можно найти полную электронную версию газеты. В материале, среди прочего, обнародованы слова Лукашенко, которые он сказал после встречи с Путиным в феврале 2019 года:

“Насколько вы готовы, настолько мы будем выполнять вашу волю. Поэтому готовьтесь вы – народы России и Беларуси. В своем сознании, в своем поведении, ставьте цели перед собой. А мы будем их реализовывать: мы ваши слуги”.

Кроме того, в газете предлагается план действий для создания Союзного государства. Первый пункт — проведение референдума.

На последнем листе размещен шаблон коллективного обращения граждан Беларуси в Верховный Суд, Следком и Генпрокуратуру РФ “с требованием отмены незаконных решений о ликвидации Союза Советских Социалистических Республик”.

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