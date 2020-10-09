Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории города Бишкек режима чрезвычайного положения. В столицу республики вводят войска.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Кыргызстана.

“Ввести чрезвычайное положение на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период с 20:00 9 октября 2020 в 8:00 21 октября 2020”, – говорится в указе.

В документе также отмечается, что решение принято “в связи со сложившейся ситуацией, связанной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков”.

Жээнбеков назначил заместителя министра внутренних дел республики Алмазбека Орозалиева комендантом города Бишкек на период особого положения.

В связи с массовыми акциями протеста Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от визитов в Кыргызскую Республику. Гражданам Украины, которые по стечению обстоятельств оказались на территории Кыргызстана, МИД советует не принимать участия в массовых демонстрациях, избегать массового скопления людей, а также споров с местным населением относительно внутриполитической ситуации.

Напомним, 5 октября в Бишкеке, столице Кыргызстана, начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.