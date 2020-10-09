Об этом сообщается на официальном сайте президента Кыргызстана.
“Ввести чрезвычайное положение на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период с 20:00 9 октября 2020 в 8:00 21 октября 2020”, – говорится в указе.
В документе также отмечается, что решение принято “в связи со сложившейся ситуацией, связанной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков”.
Жээнбеков назначил заместителя министра внутренних дел республики Алмазбека Орозалиева комендантом города Бишкек на период особого положения.
В связи с массовыми акциями протеста Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от визитов в Кыргызскую Республику. Гражданам Украины, которые по стечению обстоятельств оказались на территории Кыргызстана, МИД советует не принимать участия в массовых демонстрациях, избегать массового скопления людей, а также споров с местным населением относительно внутриполитической ситуации.
Напомним, 5 октября в Бишкеке, столице Кыргызстана, начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.
- Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными результаты парламентских выборов, из-за которых в стране начались массовые протесты.
- 6 октября стало известно, что мэр столицы Кыргызстана – Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку.
- Также после того, как бывший премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов ушел в отставку, в стране назначили нового главу правительства – им стал освобожденный из колонии протестующими Садыр Жапаров.
- Совет безопасности Кыргызстана заявил, что местонахождение президента страны Сооронбая Жээнбекова неизвестно.