Покупателем пакета из 6,6% акций "Газпрома", который двумя траншами был продан на МосБирже в 2019 году, стал "консорциум инвесторов" с участием пенсионных фондов.

Об этом сообщил российскому агентству “Интерфакс” Андрей Акимов – глава Газпромбанка, выступившего организатором сделок.

Как сообщалось, объем выручки “Газпрома” от двух сделок в сумме составил 326,7 млрд рублей. “Газпромбанк” был организатором этих продаж.

Акимов состоявшимися в июле и ноябре сделками доволен: “Продали хорошо. “Газпром” счастлив. “Газпром” получил чудесные результаты. Все довольны!”.

Он утвердительно ответил на вопрос, участвовал ли консорциум в обоих раундах продажи “квазиказначеек” “Газпрома”.

“Конечно!”, – сказал Акимов.

Интерес к размещению проявляли и западные инвесторы, отметил глава ГПБ, напомнив, что “в акциях “Газпрома” сидят и американские фонды”. Но в основном участники сделок – российские инвесторы, сказал он.

Если расценивать консорциум инвесторов, собравший 6,6% “Газпрома” в два приема, как единого акционера, то это второй по величине совладелец монополии после государства. РФ контролирует 50,23% акций “Газпрома”: напрямую через Росимущество (38,37%), а также через компании с госконтролем АО “Роснефтегаз” (10,97%) и АО “Росгазификация” (0,89%). Free float по итогам июльской и ноябрьской сделок сам “Газпром” оценивает в 49,61%.

Российское издание Finanz.ru сообщает, что эти деньги понадобились компании на фоне резкого падения цен на газ в Европе, из-за которого выручка на самом рентабельном для компании рынке рухнула почти вдвое.

Если год назад газ удавалось продавать по 250 долларов за тысячу кубометров, то во втором квартале цена обвалилась до 207 долларов, а в в третьем – до 169,8 доллара. Настолько дешево торговать газом в ЕС “Газпрому” не приходилось с 2004 года – тогда средняя цена составляла 137,7 доллара, но уже в 2005-м поднялась выше 190 долларов вслед за нефтяными котировками.

В результате компания, обладающая крупнейшими в мире запасами газа и монопольным правом на его экспорт по трубопроводам, стала убыточной по денежным потокам. Во втором квартале “Газпром” потратил на капитальные стройки на 66 млрд рублей больше, чем получил от операционной деятельности.

В третьем квартале кассовый разрыв вырос в 2,5 раза – до 166 млрд рублей. Масла в огонь подлили рекордные в истории дивиденды, на которые “Газпром” потратил почти 250 млрд рублей.

Покрыть дыру в бюджете за счет внешнего долга “Газпрому” оказалось сложно: из-за исков “Нафтогаза” компании пришлось отменить намеченное на ноябрь размещение еврооблигаций в швейцарских франках. Возник риск, что все привлеченные деньги будут сразу же арестованы в рамках обеспечительных мер.

Как стало известно, Украина намерена 27 декабря подписать с Россией контракт о продолжении транзита газа.