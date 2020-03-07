Президент Украины Владимир Зеленский переживает снижение политического рейтинга, а также может быть связан с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом написали в Bloomberg.

В издании назвали кадровые перестановки Зеленского в Кабмине такими, которые “нервируют инвесторов” и “тревожат избирателей”.

“Нам нужно было отреагировать на эффективность работы Кабмина… Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете потерпеть неудачу. Речь идет не личных рейтингах, не о том, что вас могут выгнать из власти, а о том, что у Украины больше никогда не будет возможности сделать это”, – пояснил свое решение Зеленский.

В ответ на решение украинского лидера поменять Кабмин экономические эксперты заявил о риске провала реформ и задержке в переговорах с МВФ.

“Зеленский видел, что его популярность пошла на убыль, так как экономический рост резко упал, а амбициозные планы реформ увязли. Но есть опасения по поводу ухода министров, которые понравились инвесторам, а также главного прокурора, которого поддерживают западные доноры и местные активисты”, – отметили в издании.

В сообщении отметили, что состав нового Кабмина указывает на возвращение олигархов в политику.

“Слухи о связях между Зеленским и его бывшим деловым партнером, олигархом Игорем Коломойским сохраняются, несмотря на многочисленные опровержения со стороны обоих”, – отметили в Bloomberg.

Также в материале напомнили, что новый премьер-министр Денис Шмыгаль ранее работал в одной из энергетических компаний, принадлежащих другому влиятельному олигарху – Ринату Ахметову.

“Но это не беспокоит Зеленского, который пытался и не смог переманить другого топ-менеджера из олигархов (возможно речь о Тигипко или Хорошковском, – ред.)”, – написали в материале.

При этом, Зеленский говорит, что олигархи не имеют никакого влияния на его правительство.

“Им принадлежит 70% -80% активов в этой стране… Каждый менеджер в Украине работал на одного из них или как-то связан с одним из них. И они нанимают лучших – мы должны это понимать”, – пояснил свои кадровые назначения Зеленский.