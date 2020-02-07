Об этом сообщает Bloomberg.

Проблема заключается в том, что в ненужных случаях может включаться индикатор, который должен был бы предупреждать о неисправности вспомогательной системы, которая управляет носом самолета.

Несмотря на эту проблему, в компании заявили, что не планируют задерживать возврат самолета в эксплуатацию. Как известно, он запланирован на середину 2020 года.

“Мы внесем изменения в программное обеспечение 737 Max до того, как самолеты вернут в эксплуатацию, чтобы этот индикатор светился только по назначению”, – сказали в компании.

Руководитель Федерального управления полетами США (FAA) Стив Диксон заявил, что сертификационный полет запланирован на ближайшие несколько недель. Это будет ключевой регуляторный шаг перед тем, как будет принято окончательное решение – разрешать ли полеты 737 Max.

Стоит отметить, что любые дополнительные изменения в программном обеспечении могут повлиять на сертификацию 777X, обновленного самолета Boeing с двумя проходами. Он имеет складные концы крыльев, совершил свой первый полет в прошлом месяце, и, как ожидается, коммерчески дебютирует в следующем году.