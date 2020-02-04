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В «Богдан Моторс» заявили, что из-за действий НАБУ и САП планируют значительно сократить штат

В компании "Богдан Моторс" заявили, что из-за действий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры планируют сократить штат более чем на 600 работников.

Вторник, 4 февраля 2020, 16:54

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

“Руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры (Артему) Сытнику и Национального антикоррупционного бюро (назару) Холодницкому направлены письма с призывом прекратить давление на украинского автопроизводителя в лице Частного акционерного общества “Автомобильная компания “Богдан Моторс”, и как можно быстрее закрыть уголовные производства”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что производство по делу продолжается уже более полутора лет, однако настоящих претензий ни к “Богдан Моторс”, ни к его руководителям не выдвигается.

“НАБУ и САП активно освещают большинство процессуальных действий, совершаемых ими касательно “Богдан Моторс”, что вероятно нарушает тайну следствия и презумпцию невиновности, и наносит вред деловой репутации “Богдан Моторс”, как на отечественном рынке, так и на международной арене”, – заявили компании.

В компании отмечают, что своими действиями НАБУ и САП фактически “дестабилизируют хозяйственную деятельность “Богдан Моторс”, что влечет в том числе и сокращение более 600 работников”.

Кроме того, в “Богдан Моторс” добавили, что в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации не только обеспечивают необходимость военных в грузовых автомобилях, санитарных автомобилях и бронетехнике, но и занимаются производством гражданского транспорта. По результатам 2019 года “Богдан Моторс” заплатил почти 385 миллионов гривен налогов.

Теги: САП, НАБУ

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