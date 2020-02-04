В «Богдан Моторс» заявили, что из-за действий НАБУ и САП планируют значительно сократить штат

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
“Руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры (Артему) Сытнику и Национального антикоррупционного бюро (назару) Холодницкому направлены письма с призывом прекратить давление на украинского автопроизводителя в лице Частного акционерного общества “Автомобильная компания “Богдан Моторс”, и как можно быстрее закрыть уголовные производства”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что производство по делу продолжается уже более полутора лет, однако настоящих претензий ни к “Богдан Моторс”, ни к его руководителям не выдвигается.
“НАБУ и САП активно освещают большинство процессуальных действий, совершаемых ими касательно “Богдан Моторс”, что вероятно нарушает тайну следствия и презумпцию невиновности, и наносит вред деловой репутации “Богдан Моторс”, как на отечественном рынке, так и на международной арене”, – заявили компании.
В компании отмечают, что своими действиями НАБУ и САП фактически “дестабилизируют хозяйственную деятельность “Богдан Моторс”, что влечет в том числе и сокращение более 600 работников”.
Кроме того, в “Богдан Моторс” добавили, что в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации не только обеспечивают необходимость военных в грузовых автомобилях, санитарных автомобилях и бронетехнике, но и занимаются производством гражданского транспорта. По результатам 2019 года “Богдан Моторс” заплатил почти 385 миллионов гривен налогов.
- Напомним, 17 октября сотрудники НАБУ задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского.
- 21 октября Олег Гладковский вышел из изолятора временного содержания после уплаты залога в размере 10,6 млн гривен.
- Адвокат Олега Гладковского Руслан Волынец, отмечает невиновность подзащитного в инкриминируемых ему правонарушениях и подчеркивает отсутствие правовых оснований для того вида меры пресечения, которую избрал суд. Адвокат также сообщил о том, что будет обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда Украины.
- В компании “Богдан Моторс” опровергли обвинения в завышении цены на автомобили для Вооруженных сил Украины (ВСУ).