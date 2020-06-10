Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Правительство снизит налог на добавленную стоимость для ресторанов и общепитов с июлея, с 20% до 9%, чтобы помочь отрасли справиться с последствиями кризиса коронавируса.
Льготный период продлится до 2021 года, чтобы помочь сектору восстановиться.
Снижение налогов не распространяется на продажу алкогольных напитков.
План был обнародован премьер-министром Бойко Борисовым в прошлом месяце, несмотря на противодействие министерства финансов.
- Туристический сезон в этом году не отменяется, несмотря на ситуацию с коронавирусом и карантином, и украинские туристы могут рассчитывать на отдых в ряде стран. Согласно прогнозам, будут готовы принять туристов Египет, Турция, некоторые Балканские страны, Греция. Последняя ранее планировала открыть сезон с 1 июля.