Парламент Болгарии одобрил планы правительства по снижению налога на добавленную стоимость (НДС) для ресторанов и предприятиями общественного питания.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Правительство снизит налог на добавленную стоимость для ресторанов и общепитов с июлея, с 20% до 9%, чтобы помочь отрасли справиться с последствиями кризиса коронавируса.

Льготный период продлится до 2021 года, чтобы помочь сектору восстановиться.

Снижение налогов не распространяется на продажу алкогольных напитков.

План был обнародован премьер-министром Бойко Борисовым в прошлом месяце, несмотря на противодействие министерства финансов.