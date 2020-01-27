В Болгарии суд арестовал подозреваемого в деле об убийстве Гандзюк Алексея Левина

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram-канале.
“Суд в городе Бургас в Болгарии арестовал на 40 суток задержанного 24 января 2020 Алексея Москаленко (Левина), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк”, – говорится в сообщении.
Документы на экстрадицию уже переданы правоохранителям Болгарии.
“Документы, необходимые для экстрадиции задержанного в Украину, были переданы правоохранительным органам Болгарии лично заместителем Генерального прокурора Виктором Трепаком 24 января 2020. Также состоялась встреча Виктора Трепака с генеральным прокурором Болгарии Иваном Гешевим, где обсуждался вопрос скорейшей экстрадиции задержанного в Украину”, – отметили в Офисе Генпрокурора.
Местное издание Flagman сообщает, что на сегодняшнем заседании Левин просил отпустить его под домашний арест с ношением электронного браслета. Он заявил, что у него якобы серьезные проблемы со здоровьем и еще в Украине ему сделали четыре операции на сердце.
Впрочем, в прокуратуре посчитали, что подозреваемый может скрыться, поэтому настаивали на содержании под стражей до экстрадиции в Украину. Так, суд в Бургасе отправил Левина под стражу на 40 дней.
Напомним, 24 января на территории Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
Левина задержали сотрудники правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины.
Фото: Flagman
В болгарской полиции сообщили, что Левин изменил внешность, чтобы его не узнали. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев.
Напомним, в начале июня 2019 года в Покровском горрайонном суде Днепропетровской области были оглашены приговоры исполнителям нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Подстрекатель и пособник нападения Сергей Торбин приговорен к 6 годам 6 месяцам, непосредственный исполнитель Никита Грабчук – к 6 годам, пособники Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – к 4, а Виктор Горбунов – к 3 годам лишения свободы.
В декабре 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на Гандзюк.
Впоследствии подозрения объявили еще трем любом. Главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили подозрение 11 февраля 2019 года. Его арестовали, но сразу же отпустили под залог. Мангер отрицает свою причастность к смерти Гандзюк.
Также подозрение было объявлено Игорю Павловскому – помощнику депутата от БПП Николая Паламарчука. В мае 2019 года суд отпустил его из СИЗО. 20 января 2020 года силовики проводили спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группировки, члены которой совершали насилие над людьми, поджигали чужое имущество. Местные СМИ называют главарем этой банды Игоря Павловского.
- 4 февраля 2019 года стало известно, что правоохранительные органы Украины заочно сообщили о подозрении Алексею Левину в подготовке и организации нападения на советницу мэра Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк, которое привело к ее смерти. Отмечалось, что Левин является помощником депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого, близкого к главе областного совета Владиславу Мангеру. Левин выехал за границу, его объявили в международный розыск.
- В августе 2019 года появилась информации о якобы задержании в одной из стран Евросоюза Алексея Левина, подозреваемого в убийстве херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк. В Службе безопасности Украины (СБУ) опровергли информацию.