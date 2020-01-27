В Болгарии суд арестовал подозреваемого в деле об убийстве Гандзюк Алексея Левина

В Болгарии суд арестовал на 40 суток подозреваемого в организации нападения на антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram-канале.

“Суд в городе Бургас в Болгарии арестовал на 40 суток задержанного 24 января 2020 Алексея Москаленко (Левина), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк”, – говорится в сообщении.

Документы на экстрадицию уже переданы правоохранителям Болгарии.

“Документы, необходимые для экстрадиции задержанного в Украину, были переданы правоохранительным органам Болгарии лично заместителем Генерального прокурора Виктором Трепаком 24 января 2020. Также состоялась встреча Виктора Трепака с генеральным прокурором Болгарии Иваном Гешевим, где обсуждался вопрос скорейшей экстрадиции задержанного в Украину”, – отметили в Офисе Генпрокурора.

Местное издание Flagman сообщает, что на сегодняшнем заседании Левин просил отпустить его под домашний арест с ношением электронного браслета. Он заявил, что у него якобы серьезные проблемы со здоровьем и еще в Украине ему сделали четыре операции на сердце.

Впрочем, в прокуратуре посчитали, что подозреваемый может скрыться, поэтому настаивали на содержании под стражей до экстрадиции в Украину. Так, суд в Бургасе отправил Левина под стражу на 40 дней.

Напомним, 24 января на территории Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Левина задержали сотрудники правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины.

Фото: Flagman

В болгарской полиции сообщили, что Левин изменил внешность, чтобы его не узнали. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев.