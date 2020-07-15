Об этом сообщает агентство euronews.
Демонстранты требуют их отставки на фоне обвинений в коррупции и преступных связях.
Антиправительственные протесты стали крупнейшими в стране за последние семь лет.
Президент Болгарии Румен Радев поддержал протестующих, заявив, что премьер-министр правоцентристского правительства Бойко Борисов и главный прокурор Иван Гешев должны уйти в отставку.
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Посольство США в Софии поддержало демонстрантов, заявив, что “право на мирные собрания являются фундаментальной демократической ценностью” и “никто не должен стоять над законом”.
Хотя митинги были в основном мирными, были и столкновения с полицией. Как сообщает Deutsche Welle, демонстранты бросали бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в полицейских. В результате этого ранены два правоохранителя.