В Болгарии уже седьмой день проходят протесты против правительства Болгарии и главного прокурора.

Об этом сообщает агентство euronews.

Демонстранты требуют их отставки на фоне обвинений в коррупции и преступных связях.

Антиправительственные протесты стали крупнейшими в стране за последние семь лет.

Президент Болгарии Румен Радев поддержал протестующих, заявив, что премьер-министр правоцентристского правительства Бойко Борисов и главный прокурор Иван Гешев должны уйти в отставку.

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Посольство США в Софии поддержало демонстрантов, заявив, что “право на мирные собрания являются фундаментальной демократической ценностью” и “никто не должен стоять над законом”.

Хотя митинги были в основном мирными, были и столкновения с полицией. Как сообщает Deutsche Welle, демонстранты бросали бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в полицейских. В результате этого ранены два правоохранителя.