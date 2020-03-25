В Киевской области насчитывается 900 мест в инфекционных отделениях медицинских учреждений, которые рассчитаны на пациентов с коронавирусом.

Об этом #Буквам сообщил директор департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрации Максим Ионов.

“Некоторые плановые отделения мы освободили, некоторые – перепланировку, то это уже у нас есть 900 мест, но сейчас еще рассматриваются некоторые больницы на перепрофилирование и мы надеемся еще на 1500 дополнительных мест”, – сказал Ионов.

Ионов рассказал, что области подготовлено 13 больниц, которые готовы принимать пациентов, инфицированных коронавируса.

По его мнению, вспышка распространения инфекции может произойти уже на следующей неделе и посоветовал придерживаться карантинных мероприятий.