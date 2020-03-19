Киевские власти направят 39 карет скорой помощи и 2 экспресс-лаборатории для диагностирования коронавируса, которые были закуплены для аэропортов в Александровскую больницу и городскую больницу №9.

Об этом сообщается на сайте мэра Киева Виталия Кличко.

“Сегодня мы передаем медучреждениям 39 новых машин скорой помощи, которые закупил город, а также две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса. Их закупили, чтобы установить в аэропортах “Борисполь” и имени Игоря Сикорского. Поскольку аэропорты пока закрыты, то мы передаем оборудование в Александровскую больницу и городскую больницу №9″, – сказал Кличко.

В КГГА объяснили, что с помощью экспресс-лабораторий iPonatic можно осуществлять быструю диагностику коронавируса. Лаборатория покажет результат через 40 минут после забора слюны. Передвижные лаборатории могут использоваться для тестирования потенциально инфицированных пациентов без видимых симптомов.

Сообщается, что еще 10 лабораторий будет доставлено в Киев в течение двух недель.