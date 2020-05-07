Об этом сообщается в материале американского канала CNN.

“Ангела Меркель не произносит больших речей. Канцлер Германии обращается к своей нации один раз в году, в новогоднем обращении. Когда она решила обратиться к гражданам по поводу вспышки коронавируса в марте, это было первое незапланированное телевизионное обращение, сделанное ею на протяжении 15 лет правления”, – говорится в статье.

В этой речи Меркель озвучила мрачные факты о пандемии, о введении необходимых ограничительных мер. При этом в речи канцлера присутствовало сострадание к гражданам. Она вспомнила о своем прошлом в Восточной Германии во время социализма с ограничением свободы передвижения. При этом Меркель попыталась объяснить немцам, что в данный момент ограничения необходимы.

“Она не великий оратор, но это спокойное обращение к нации поспособствовало уверенности людей: от 80 до 90% почувствовали, что она может справиться с ситуацией. Когда люди думают о большой опасности в будущем, они ищут защиты и определенности от правительства”, – рассказал профессор политологии Берлинского университета.

В материале отмечается, что еще в начале 2020 года Меркель считалась в Германии “хромой уткой”. Ее политический имидж понес огромные потери из-за политики “открытых дверей” для беженцев, ее план передачи власти провалился и ее партия начала быстро терять популярность. Также Меркель уже анонсировала свою отставку с поста лидера партии “Христианско-демократический союз” в 2021 году. Под вопросом при этом также было ее состояние здоровья.

“Хромая утка” (англ. Lame duck) — в американской политической системе неформальное прозвище президента, который вскоре покинет свой пост, проиграв очередные выборы или не имея права выдвигать на них свою кандидатуру в соответствии с 22-й поправкой к Конституции США, в особенности после того, как выбран его преемник.

Однако эпидемия коронавируса все изменила.

“Для Меркель началось возрождение не только в Германии, но и в мире, потому что впервые за 150 лет мир столкнулся с глобальным кризисом, и люди не смотрят на США в качестве глобального лидера, они смотрят на Меркель. Личные рейтинги Меркель зашкаливают, и она затмевает остальную часть своего правительства. Ее наследие выглядит спасенным. Ее будут вспоминать как истинного кризис-менеджера”, – говорит немецкий политолог, помимо коронавируса упоминая также всемирный экономический и миграционный кризисы.



Отмечается, что в среду, 6 мая, Ангела Меркель обнародовала планы частичного снятия карантинных ограничений в Германии.

“Мы можем позволить себе немного храбрости. Но мы должны следить, чтобы успех, которого удалось достичь, не ускользнул от нас. Первая фаза пандемии позади, но мы все равно находимся только в начале истории этой болезни и она будет с нами еще долгое время”, – сказала она.

В статье подчеркивается, что подход Германии к борьбе с эпидемией хвалят во всем мире. Удерживая низкий уровень смертности по сравнению с другими странами, Германия даже имеет свободный ресурс, чтобы принимать в свои госпитали пациентов с других государств, которые справляются с коронавирусом гораздо хуже.

Некоторые политологи в Германии считают, что прошлое Меркель в науке помогло ей сформировать свой более осторожный подход к разрешению эпидемиологического кризиса. В то же время Меркель, ранее объявившая о своей отставке в 2021 году, не сталкивалась с политическим давлением и мыслями о будущем переизбрании на выборах подобно лидерам США, Франции или Великобритании на протяжении борьбы с эпидемией.

“Коронавирусный кризис помог Меркель вернуть всемирный авторитет и доверие в такое важное время для ее будущего наследия”, – говорится в статье.

Также в Германии возобновились слухи о том, что после успешной борьбы с коронавирусом Меркель может снова вернуться в борьбу за кресло канцлера в следующем политическом цикле.