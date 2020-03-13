Сегодня в аэропорт "Борисполь" из Италии, где наблюдается вспышка коронавируса COVID-19, прилетел самолет с несколькими пассажирами с симптомами ОРВИ.

Об этом сообщил в Facebook один из пассажиров рейса, активист Антон Гура.

Вечером в четверг, 12 марта, в столичный аэропорт Борисполь из Милана, Италия прилетел самолет Международных авиалиний Украины. По словам Антона Гуры, который был одним из пассажиров рейса и вел прямую трансляцию с места событий, на борту находилось более 180 человек, из них порядка 90 — иностранные граждане, часть из которых следовали транзитом в Каир.

Активист сообщил, что хотя у некоторых пассажиров (“половины самолета”) были явные симптомы ОРВИ — кашель, насморк и температура. Несмотря на это, в Милане они были допущены на рейс. Кроме того, по его словам, в Милане при посадке на борт пассажирам не был проведен даже температурный скрининг — в самолет пропустили всех.

“Мы простояли 2,5 часа на взлетной полосе в Италии. Нас (пассажиров — ред.) добавляли, добавляли и добавляли. Никого не волновало кашель-не кашель. Всех запихивали в самолет”, – сказал он.

Также активист отметил, что во время полета некоторые пассажиры обращались за помощью к бортпроводникам за медицинской помощью, в частности — принимали препараты от симптомов ОРВИ.

По прилету рейса в Киев, как сообщил Гура, пассажирам снова не проводили температурный скрининг. Пассажиров с явными симптомами ОРВИ, не собирались изолировать, пока об этом не заговорили сами пассажиры рейса.

После того, как пассажиры рейса высказали недовольство по этому поводу, 4 человек с симптомами болезни медики изолировали. При этом остальных пассажиров свободно отпустили, не дав рекомендаций о том, что им делать в случае обнаружения симптомов заболевания.

Gepostet von Anton Gura am Donnerstag, 12. März 2020

Gepostet von Anton Gura am Donnerstag, 12. März 2020

Gepostet von Anton Gura am Donnerstag, 12. März 2020

Комментируя эту ситуацию, замглавы МОЗ, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что пассажирам авиарейса в “Борисполе” должны были проверить температуру. В случае, если этого в самом деле не произошло, по словам Ляшко, имел место “человеческий фактор”. Он заверил, что МОЗ проанализирует эту ситуацию.

“Температурный скрининг введен в стране, работает уже две недели. Вопрос в том, что если кто-то не сработал сейчас на этом судне, то это сработал человеческий фактор. Это вопрос будет завтра точно рассмотрен в министерстве охраны здоровья и будут четко приглашены руководители санитарно-карантинного подразделения, проведем собеседование“, — сказал он.

Также он отметил, что, согласно действующим правилам, пассажиров с симптомами ОРВИ не имели права выпустить из аэропорта, не проведя обследование. Но о решение о том, каким будет порядок действий медиков и персонала аэропорта, принимается на месте.

“За полчаса до посадки была вся информация (о заболевших пассажирах — ред.). Именно эпидемиолог на месте принимает решение о последующих действиях. Он может отправить самолет на санитарную стоянку и тогда решается: забирают определенного пассажира и проводят обследование или забирают некоторое количество людей в изолятор, который есть в “Борисполе”, и ждут проведения исследования, после которого предпринимаются действия, но, опять-таки, на усмотрение эпидемиолога”, — добавил он.

Что касается заявления о том, что пассажиры этого рейса — кроме тех, что были изолированы — покинули самолет без прохождения температурного скрининга, Ляшко заверил, что это — нарушение, и МОЗ проработает этот вопрос.

“Касательно того, как другие вышли без температурного скрининга, это уже нарушение, если это был реально зафиксированный факт… Мы проработаем этот вопрос“, — сказал он.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий также подтвердил, что в “Борисполе” знали о том, что на борту находятся пассажиры с симптомами ОРВИ.

“Мы не видели, чтобы все кашляли, кроме того, я хотел бы дополнить слова Виктора Ляшко, что сообщили еще до посадки судна информацию, чтобы эпидемиологи ожидали. Почему не провели термоскрининг, когда уже на порт зашли работники, думаю, что МОЗ детальнее изучит этот факт”, — подчеркнул он.

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Позже Ляшко сообщил, что у МОЗ есть список пассажей, которые были в самолете, и, возможно, больные коронавирусом. Они были доставлены в больницу для обследования.

“Бортпроводники и эпидемиологи сработали профессионально. Мы уже доставили трех пассажиров в больницу, сейчас им делают диагностическое исследование на предмет коронавирусной инфекции. Если диагноз будет подтвержден, продолжатся слаженные действия эпидемиологической, медицинской служб, полиции”, — добавил он.

8 марта сообщалось, что в Италии из-за коронавируса на карантин закрыли северные регионы, а это более 16 млн жителей страны. Позднее на карантин была закрыта вся страна.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали два новых случая инфицирования коронавирусом – в Житомирской и Черновицкой областях. Пациентка с коронавирусом из Житомирской области, у которой 12 марта обнаружили коронавирус, не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. Супруга жителя Черновицкой области, у которого обнаружили коронавирус СOVID-19, накануне посещала Италию. Медики проверяют, заражена ли она.