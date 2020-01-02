Вчера, 1 января, в аэропорту "Борисполь" пограничникам пришлось утихомирить мужчину, который вел себя агрессивно из-за отказа в пересечении границы в связи с долгами по алиментам.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Мужчина прибыл на паспортный контроль для прохождения оформления на рейс в Дубай. Во время проверки его имя оказалось в базе данных по ограничению выезда из Украины.

36-летнего мужчину завели в служебное помещение, где он начал оскорблять и угрожать пограничникам.

“Кто мне оплатит … тысяч гривен компенсации? Я вам такое устрою! Я вам тут такое устрою! Вы тут ох**те в своем аэропорту… Выписывай штраф”, – заявил мужчина, которого снимали на камеру.

Пограничник не раз советовал ему успокоиться и вести себя нормально.

“Я вам тут сяду и навалю кучу г**на”, – продолжал задержанный. К нему подошла его спутница и стала уговаривать успокоиться: “Зайка, ты что? Успокойся”.

Но мужчина стучал по столу, швырял документы: “Чтобы вы все сдохли!”.

После этого он попытался наброситься на пограничников, но они локализовали действия нарушителя.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ст. 185-10 КУоАП, дело направлено в суд.

Стоит отметить, что в базах данных пограничников в настоящее время находится около 120 000 человек, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов.