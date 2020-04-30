Вторая партия из 42,5 тысячи защитных костюмов для медицинских работников, купленные Благотворительным фондом Порошенко и компанией Roshen, прибыла из Сеула в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба “Европейской солидарности”.

Как сообщают в политсиле, из Южной Кореи уже доставлено 85 тысяч костюмов. В общем у Порошенко закупили 130 тысяч защитных костюмов. 30 тысяч медицинских комбинезонов производства Китая уже поступили в больницы, которые работают в частности в очагах вспышки коронавируса.

С 1 мая по всей Украине разъедется и южнокорейский груз.

“Врачи нуждаются в нашей защите. Мы это делаем, увы, пока без какой-либо помощи государства. Но мы не “тянем одеяло” на себя. Мы готовы взаимодействовать со всеми заинтересованными лицами: государством, Правительством, общественными организациями, политическими организациями, меценатами для того, чтобы остановить распространение этой пандемии и защитить врачей”, – сказал лидер партии, пятый президент Петр Порошенко.

Фото: “Европейская солидарность”

“Европейская солидарность” требует от Парламента принять законы 3376 о страховании медработников и 3380 о введение массового тестирования – прежде всего для всех сотрудников медучреждений и пациентов.

“Мы сегодня получили подписные листы и собираем подписи за внеочередную сессию, где должны быть рассмотрены несколько чрезвычайно важных вопросов. Первое – это немедленное введение государственного страхования врачей, медицинских работников на случай заболевания. Хочу подчеркнуть, что с момента регистрации законопроекта 3376 заболело более 700 врачей”, – добавил Порошенко.

Фото: “Европейская солидарность”

По его словам, по состоянию на вечер четверга подписи для проведения внеочередной сессии дали все фракции и депутатские группы, кроме “Слуги народа”.

“Я надеюсь, что среди депутатов монобольшинства все же найдутся люди, которые осознают свою ответственность. И на понедельник-вторник мы сможем провести внеочередную сессию и принять законы, которых ждут медики и пациенты. Ибо без защиты врачей и массового тестирования на коронавирус карантин – это самоубийство для экономики”, – убежден Порошенко.