Об этом сообщает местное издание Žurnal.
Согласно публикации, украинцам удалось “обчистить” банкоматы Сбербанка в Брчко, Орашье, Тузле, Лукавице, Кладани, Вогошче, Сараево и ряде других населенных пунктов.
Деньги они снимали с применением специального программного обеспечения при помощи купленных в Сербии банковских карт.
Хотя они опустошили некоторые банкоматы еще в пятницу, 31 января, в течение рабочего дня, российский Сбербанк ничего не заметил. Только в прошлый понедельник (на следующий день после того, как полиция арестовала двух из трех украинцев) представители банка послали сообщение в банковское агентство, что с банкоматов исчезли 2,7 млн марок.
Издание называет имена украинцев – Александр Зайцев и Дмитрий Бойко. Еще один подозреваемый – Ярослав Титаренко – успел выехать из страны в Венгрию.
У задержанных обнаружили только 100 тысяч марок, остальные деньги исчезли.
По данным издания, ограбленные банкоматы принадлежат сараевской фирме Payten. Ее оборудованием пользуются и другие банки в Боснии. При этом украинцы грабили только банкоматы российского Сбербанка.
Арестованные украинцы не сотрудничают с полицией и не раскрывают подробностей и мотивов своих действий.