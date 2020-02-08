В Боснии трое граждан Украины всего за 53 часа ограбили 23 банкомата российского Сбербанка. Им удалось похитить 2,7 млн конвертируемых марок (более 37 млн грн).

Об этом сообщает местное издание Žurnal.

Согласно публикации, украинцам удалось “обчистить” банкоматы Сбербанка в Брчко, Орашье, Тузле, Лукавице, Кладани, Вогошче, Сараево и ряде других населенных пунктов.

Деньги они снимали с применением специального программного обеспечения при помощи купленных в Сербии банковских карт.

Хотя они опустошили некоторые банкоматы еще в пятницу, 31 января, в течение рабочего дня, российский Сбербанк ничего не заметил. Только в прошлый понедельник (на следующий день после того, как полиция арестовала двух из трех украинцев) представители банка послали сообщение в банковское агентство, что с банкоматов исчезли 2,7 млн марок.

Издание называет имена украинцев – Александр Зайцев и Дмитрий Бойко. Еще один подозреваемый – Ярослав Титаренко – успел выехать из страны в Венгрию.

У задержанных обнаружили только 100 тысяч марок, остальные деньги исчезли.

По данным издания, ограбленные банкоматы принадлежат сараевской фирме Payten. Ее оборудованием пользуются и другие банки в Боснии. При этом украинцы грабили только банкоматы российского Сбербанка.

Арестованные украинцы не сотрудничают с полицией и не раскрывают подробностей и мотивов своих действий.