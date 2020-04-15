Об этом сообщает агентство Reuters.
Пивета покинул госпиталь на инвалидной коляске под аплодисменты медперсонала.
“Победа в этой битве была для меня больше, чем победа в войне. На войне ты убиваешь или живешь. Здесь нужно бороться, чтобы жить”, – сказал он.
Пивета был лейтенантом в войсках бразильской армии во время Второй мировой войны и служил в Африке.
У него диагностировали коронавирус две недели назад и он провел два дня в отделении интенсивной терапии больницы после того, как развилась пневмония.
Но ему не потребовался аппарат искусственной вентиляции легких. Отмечается, что ветеран в хорошей физической форме.
- Ранее сообщалось, что 108-летняя женщина, пережившая испанский грипп 1918 года, стала самой старой жертвой коронавируса в Великобритании.