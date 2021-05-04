У Бразилії затримали підлітка, що вбив двох дітей дошкільного віку в місцевому садочку та поранив їх вчительку. Мотив вчинку встановити не вдалося.

Про це повідомляє ВВС.

Військова поліція повідомила, що підліток, в руках якого був мачете (довгий ніж), увірвався до дитячого садочка в містечку Саудадес в штаті Санта-Катарина.

Крики дітей почули сусіди та прибігли на допомогу. Тоді хлопець пригрозив убити себе.

Його заарештували та скерували до лікарні. Місцеві ЗМІ сповістили, що йому 18 років. Також місцеві журналісти сказали, що вбитих дітей було більше, ніж двоє. Влада підтвердила лише дві смерті.

На момент нападу в садочку було кілька десятків дітей віком до 3 років.