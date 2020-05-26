В Министерстве здравоохранения Бразилии подтвердили 12 тысяч новых случаев коронавируса за последние 24 часа.

Об этом идет речь в материале американской медиакомпании CNN.

В понедельник власти Бразилии сообщили, что за последние 24 часа было подтверждено 11 687 новых случаев коронавируса, в результате чего общее число случаев заболевания превысило 374 800. На сегодняшний день погибло более 23 400 бразильцев.

Напомним, в субботу Бразилия обогнала Россию, по количеств случаями COVID-19 после Соединенных Штатов, согласно данным Университета Джона Хопкинса.

В то время как число подтвержденных случаев заболевания и смертности в стране растут, Джаира Болсонару называл вирус “небольшим гриппом”.

За время эпидемии в Бразилии сменилось два министра здравоохранения – один был уволен, а другой подал в отставку – после разногласий по поводу того, как справиться с пандемией.

Отметим, что в Бразилии растет недовольство в отношении лидера страны после того, как Бразилия оказалась вторым очагом эпидемии в мире после США. При этом, эпидемиологическая ситуация в стране не достигла пика смертельных случаев.

В воскресенье Белый дом приостановил въезд в США для любого человека, который находился в Бразилии в течение 14 дней непосредственно перед прибытием в США.

Отметим, Болсонару неоднократно преуменьшал смертность от вируса, и его риторика сводилась к необходимости защиты экономики.