Про це повідомляє ВВС.
Протестанти на вулицях Ріо-де-Жанейро тримали в руках свічки та плакати з написами: “Не вбивайте мене, вбивайте расизм”, “Чорні люди хочуть жити”.
Протестанти пройшли через центр міста з плакатами: “Кого захищає поліція?”, “Ні кулям, ні голоду, ні коронавірусу”. Також у них в руках були світлини загиблих від рук поліціянтів.
Протести підсилилися й через те, що тиждень тому в бідних районах відбулися поліційні рейди, в результаті яких загинули десятки осіб (28).
За словами експертів, темношкіре населення Бразилії втроє частіше помирає від рук поліціянтів.
Учасники акції протесту звинуватили президента Бразилії Жаїра Болсонару в геноциді з використанням насильства з боку поліції. Він підтримує жорстку політику боротьби з правопорушниками, зокрема рейди в районах, де більшість жителів – темношкірі та бідні.
Протестанти також вимагали прискорити кампанію з вакцинації проти коронавірусу, оскільки хвороба виявилася значно небезпечнішою для населення, аніж очікувалося на початку пандемії.
За даними організації “Бразильський форум громадської безпеки”, 57% населення Бразилії – темношкірі люди та представники змішаних рас. Саме вони – дві третини жертв смертельного насилля з боку поліціянтів.
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