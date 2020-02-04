Власти Бразилии не намерены отменять традиционный культурный карнавал, несмотря на эпидемию коронавируса из Китая.

Об этом сообщает Минздрав страны в Twitter.

Министр здравоохранения Бразилии Энрике Мандетты считает, что карнавал в Рио-де-Жанейро является частью культурной идентичности страны.

В результате обсуждений чиновники пришли к выводу, что отменять карнавал не готовы.

“У нас нет оснований для обсуждения этого предложения (отмены карнавала,- ред.). Мы надеемся, что все это время люди будут веселиться и наслаждаться своим здоровьем”, – сказал министр.

Также он пояснил, что бразильцы, которые будут возвращаться из Китая, сначала должны пройти карантин, прежде чем вернуться к обычной жизни.

“Это способ поддержания безопасности, который применяется всеми странами”, – пояснил он.