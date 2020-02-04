Об этом сообщает Минздрав страны в Twitter.
Министр здравоохранения Бразилии Энрике Мандетты считает, что карнавал в Рио-де-Жанейро является частью культурной идентичности страны.
В результате обсуждений чиновники пришли к выводу, что отменять карнавал не готовы.
“У нас нет оснований для обсуждения этого предложения (отмены карнавала,- ред.). Мы надеемся, что все это время люди будут веселиться и наслаждаться своим здоровьем”, – сказал министр.
Также он пояснил, что бразильцы, которые будут возвращаться из Китая, сначала должны пройти карантин, прежде чем вернуться к обычной жизни.
“Это способ поддержания безопасности, который применяется всеми странами”, – пояснил он.
- В 2019 году 2 марта в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялся красочный ежегодный карнавал.