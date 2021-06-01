Про це повідомляє ВВС.
Населення отримало щеплення проти коронавірусу китайською вакциною CoronaVac.
Після того, як понад 95% жителів міста було вакциновано, захворюваність різко скоротилася, а кількість летальних випадків внаслідок зараження знизилась на 95%.
Масова вакцинація в Серані – результат проведення дослідження Інститутом Бутантана в період з лютого по квітень 2021 року. Жителів міста об’єднали в чотири групи, аби простежити умови стримування вірусу. Після того як три групи, тобто приблизно 75% населення, отримало по дві дози вакцини проти коронавірусу, захворюваність та смертність внаслідок зараження коронавірусом різко скоротилися.
Після того, як було вакциновано 95% громадян, смертність внаслідок зараження коронавірусом знизилась на 95%, госпіталізація – на 86%, симптоматичні випадки зараження – на 80%.
Керівник дослідження Рікардо Паласіос сказав, що зміни почалися, коли повну вакцинацію пройшли 75% громадян.
“Найголовніший результат – те, що ми можемо контролювати пандемію, не вакцинуючи абсолютно все населення”, – сказав він.
Аналогічне дослідження проводять в іншому бразилійському місті – Ботукату з населенням 148 тисяч осіб. Там для масової вакцинації використовують вакцини Oxford / AstraZeneca.
- Раніше повідомлялося, що експериментальне лікування моноклональними антитілами від COVID-19, розроблене Eli Lilly and Co (LLY.N) і AbCellera Biologics Inc (ABCL.O), може “ефективно нейтралізувати численні штами коронавірусу, навіть ті, які були виявлені у Великій Британії, Бразилії, Південній Африці, Каліфорнії і Нью-Йорку.