В місті Серрана (Бразилія), де проживають 45 тисяч осіб, після проведення вакцинації проти коронавірусу смертність внаслідок захворювання COVID-19 знизилася на 95%.

Про це повідомляє ВВС.

Населення отримало щеплення проти коронавірусу китайською вакциною CoronaVac.

Після того, як понад 95% жителів міста було вакциновано, захворюваність різко скоротилася, а кількість летальних випадків внаслідок зараження знизилась на 95%.

Масова вакцинація в Серані – результат проведення дослідження Інститутом Бутантана в період з лютого по квітень 2021 року. Жителів міста об’єднали в чотири групи, аби простежити умови стримування вірусу. Після того як три групи, тобто приблизно 75% населення, отримало по дві дози вакцини проти коронавірусу, захворюваність та смертність внаслідок зараження коронавірусом різко скоротилися.

Після того, як було вакциновано 95% громадян, смертність внаслідок зараження коронавірусом знизилась на 95%, госпіталізація – на 86%, симптоматичні випадки зараження – на 80%.

Керівник дослідження Рікардо Паласіос сказав, що зміни почалися, коли повну вакцинацію пройшли 75% громадян.

“Найголовніший результат – те, що ми можемо контролювати пандемію, не вакцинуючи абсолютно все населення”, – сказав він.

Аналогічне дослідження проводять в іншому бразилійському місті – Ботукату з населенням 148 тисяч осіб. Там для масової вакцинації використовують вакцини Oxford / AstraZeneca.