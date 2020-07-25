В одном из крупнейших городов Бразилии – Сан-Паулу – из-за эпидемии коронавируса COVID-19 решили отложить карнавал, который был запланирован на февраль 2021 года.

Об этом сообщает агентство AFP.

Традиционный карнавал переносится на неопределенный срок.

“И школы самбы, и организаторы карнавальных вечеринок понимают, что организовать карнавал в феврале следующего года невозможно”, – заявил в пятницу, 24 июля, мэр города Бруно Ковас.

Он не озвучил новую возможную дату проведения карнавала, но предположил, что мероприятия может произойти “в конце мая или начале июля”.

На ежегодный карнавал в Сан-Паулу, где проживают 12 млн человек, приезжают десятки тысяч туристов.

Ранее власти города уже отменили проведение ЛГБТ-прайда, который является одним из крупнейших в мире. Также с июля на ноябрь был перенесен “Марш во имя Иисуса”, который ежегодно собирает миллионы людей.

По данным агентства, власти Рио-де-Жанейро, где проходит крупнейший карнавал в Бразилии, также рассматривают возможность переноса мероприятия.

В данный момент Бразилия занимает второе место в мире по количеству зараженных и умерших от коронавируса и уступает в этом антирейтинге только США. Так, в Бразилии зафиксировано более 2,3 млн инфицированных и свыше 85 тысяч смертей.

Штат Сан-Паулу является эпицентром заболевания в стране: на город приходится почти четверть жертв коронавируса. В Рио-де-Жанейро также наблюдается значительное количество заражений.

24 июля в штате Сан-Паулу еще на две недели продлили локдаун – до 10 августа.