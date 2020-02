Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Творение художника было испорчено спустя всего два дня после его создания.

Граффити нарисовано на стене обычного дома в Бристоле. На рисунке изображена черно-белая девочка, которая стреляет вверх из рогатки в красное пятно, которое растекается цветами по стене. Рисунок был приурочен ко Дню всех влюбленных, который отмечался 14 февраля.

Теперь на изображении девочки кто-то оставил надпись ярко-розового цвета. На знаке Marsh Lane у граффити лежали цветы, которые были частью художественного произведения. Их украли.

Bristol’s new #Banksy has been vandalised.

The protective sheet put over it had already been broken.#BS5 #BartonHill pic.twitter.com/2zrqrT5zjH

