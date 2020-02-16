В городе Бристоль (Великобритания) вандалы испортили граффити известного уличного художника Бэнкси, которое тот создал в честь Дня святого Валентина.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Творение художника было испорчено спустя всего два дня после его создания.

Граффити нарисовано на стене обычного дома в Бристоле. На рисунке изображена черно-белая девочка, которая стреляет вверх из рогатки в красное пятно, которое растекается цветами по стене. Рисунок был приурочен ко Дню всех влюбленных, который отмечался 14 февраля.

Теперь на изображении девочки кто-то оставил надпись ярко-розового цвета. На знаке Marsh Lane у граффити лежали цветы, которые были частью художественного произведения. Их украли.

Bristol’s new #Banksy has been vandalised. The protective sheet put over it had already been broken.#BS5 #BartonHill pic.twitter.com/2zrqrT5zjH — BBC Radio Bristol (@bbcrb) February 15, 2020

Семья, которая владеет домом, заявила, что поставит временное ограждение, чтобы защитить граффити от вандалов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 13 Фев 2020 в 4:02 PST

СПРАВКА. Бэнкси (англ. Banksy) — псевдоним британского стрит-арт художника, чья личность не была установлена. Вокруг его биографии велось много споров. В начале марта 2016 года ряд СМИ опубликовали новость, что ученые из колледжа Королевы Марии Лондонского университета выяснили настоящее имя Бэнкси — Робин Каннингем. Благодаря таланту художника и остро-социальной тематике своих рисунков, Бэнкси быстро обрел популярность сначала в Англии, а затем и во всем мире.