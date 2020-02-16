Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Творение художника было испорчено спустя всего два дня после его создания.

Граффити нарисовано на стене обычного дома в Бристоле. На рисунке изображена черно-белая девочка, которая стреляет вверх из рогатки в красное пятно, которое растекается цветами по стене. Рисунок был приурочен ко Дню всех влюбленных, который отмечался 14 февраля.

Теперь на изображении девочки кто-то оставил надпись ярко-розового цвета. На знаке Marsh Lane у граффити лежали цветы, которые были частью художественного произведения. Их украли.

Семья, которая владеет домом, заявила, что поставит временное ограждение, чтобы защитить граффити от вандалов.

Фото: Matt Hutson/PA

Фото: Finnbarr Webster/Getty Images

Фото: PA MEDIA

 

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Публикация от Banksy (@banksy)

СПРАВКА. Бэнкси (англ. Banksy) — псевдоним британского стрит-арт художника, чья личность не была установлена. Вокруг его биографии велось много споров. В начале марта 2016 года ряд СМИ опубликовали новость, что ученые из колледжа Королевы Марии Лондонского университета выяснили настоящее имя Бэнкси — Робин Каннингем. Благодаря таланту художника и остро-социальной тематике своих рисунков, Бэнкси быстро обрел популярность сначала в Англии, а затем и во всем мире.

  • В декабре прошлого года британский уличный художник Бэнкси создал инсталляцию к Рождеству с дырой от снаряда. Композиция называется “Шрам Вифлеема”. Она представляет собой рождественскую сцену: вертеп с Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом. На заднем плане у фигурок – серая стена с граффити. А вместо Вифлеемской звезды в стене изображен след от снаряда.